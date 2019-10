CALCIOMERCATO ISCO / Equilibri fragili in casa RealMadrid dove la vetta della classifica nella Liga non basta a placare le voci di uno spogliatoio in tumulto con diversi grandi nomi scontenti e intenzionati a cambiare squadra. Dopo l'indiscrezione sul caso Bale, dalla Spagna infatti arrivano notizie anche su Isco, altro big non più considerato centrale nei piani del tecnico Zidane e quindi in rotta col club.

A riferirlo è il giornalista Eduardo Inda che durante la nota trasmissione 'El Chiringuito' ha raccontato come il trequartista classe '92 stia valutando di anticipare i tempi della separazione dalle 'Merengues' già a gennaio per rilanciarsi in una nuova avventura così da non perdere il treno per Euro 2020. Tutte le news di mercato: clicca qui per restare aggiornato.

Qualora questa idea dovesse tramutarsi presto in una richiesta di cessione concreta, le ipotesi per l'uscita dal 'Santiago Bernabeu' di Isco di certo non mancherebbero. Nei giorni scorsi in Spagna si è diffusa la voce di un possibile, clamoroso scambio con il Milan che avrebbe coinvolto Suso. Opzione decisamente complicata, visto anche l'ingaggio da circa 7 milioni di euro percepito dall'ex Malaga al Real. Attenzione però ad altre piste suggestive sempre in Italia, con la Juventus che ormai da anni è sulle sue tracce, il Napoli che dopo l'assalto a vuoto per James Rodriguez avrebbe comunque bisogno di un calciatore simile e l'Inter, in cerca di qualità in quel reparto e disposta ad un sacrificio a gennaio se sarà in corsa per traguardi ambiziosi. Un'insidia per le italiane però è rappresentata dalla Premier League dove non mancano estimatori, così come al Psg che però in questo momento ha già molte stelle nel suo ruolo.