TORINO NAPOLI CONVOCATI MAZZARRI / Domani pomeriggio alle 18 il Torino ospiterà il Napoli. Partita speciale per l'ex Mazzarri che dovrà rinunciare ancora a Simone Zaza che non recupera.

L'attaccante ex Juventus è infatti stato escluso dall'elenco dei convocati per la gara valida per la settima giornata di Serie A:

PORTIERI: ROSATI, SIRIGU. UJKANI

DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BONIFAZI, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, LAXALT, LYANCO, NKOULOU

CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON

ATTACCANTI: BELOTTI, FALQUE, MILLICO, VERDI