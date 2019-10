INTER JUVENTUS LUKAKU FORMAZIONI / Il conto alla rovescia è ormai partito: superata la due giorni Champions con opposti risultati, Inter e Juventus si sono tuffate nella preparazione del big match in programma domenica sera. A 'San Siro' si prospetta un derby d'Italia da record e non soltanto per incasso: nerazzurri e bianconeri tornano ad affrontarsi per il vertice della classifica in una partita che, seppure non decisiva, potrà dire molto sulla corsa scudetto. Conte cerca il record di vittorie consecutive detenuto dall'Inter di Herrera (66-67) e lo vuole ottenere con Lukaku il campo: le condizioni del belga saranno monitorate quest'oggi prima della decisione definitiva.

Dopo aver saltato il match con il Barcellona, l'ex United ieri è tornato ad allenarsi in parte con il gruppo senza forzare: oggi è previsto il provino decisivo ma l'attaccante sarà sicuramente tra i convocati. Se dovesse scendere in campo, sarà affiancato da, conin panchina. Per il resto, si dovrebbe vedere l'undici diconsull'out destro al posto di

Fronte Juventus, Sarri sembra avere le idee chiare: unico dubbio in attacco con Higuain in vantaggio su Dybala, poi il ritorno sulla trequarti di Ramsey e il trio di centrocampisti composto da Khedira, Pjanic e Matuidi. Nessun dubbio in difesa: il confermatissimo Cuadrado sulla destra, Alex Sandro a sinistra e la coppia de Ligt-Bonucci davanti a Szczesny.