DIRETTA ATALANTA LECCE - L'Atalanta affronta il Lecce in una gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Dopo la sconfitta immeritata in Champions, i nerazzurri di Gasperini - all'esordio nel loro nuovo stadio - vogliono tornare al successo per restare nelle zone altissime della classifica. Ma i giallorossi di Liverani sono pronti a stupire ancora in trasferta dopo le vittorie contro Torino e Spal.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Gewiss Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Kjaer, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Imbula, Majer; Mancosu; Falco, La Mantia. All. Liverani

CLASSIFICA: Inter 18, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma 11, Lazio 10, Cagliari 10, Torino 9, Verona 9*, Parma 9*, Milan 9* Fiorentina 8, Bologna 8, Udinese 7, Sassuolo 6, Brescia 6,, Lecce 6, SPAL 6*, Genoa 5*, Sampdoria 3*