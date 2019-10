JUVENTUS RITIRO CRISTIANO RONALDO ESCLUSIVO NUNO TRAVASSOS - Ieri è andato in gol nel rotondo 3-0 con cui la Juventus ha battuto il Bayer Leverkusen nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League, ma hanno fatto più rumore le sue parole su un possibile ritiro, tra un anno o due. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, 34enne stella portoghese dei bianconeri e del calcio internazionale, che in una intervista ha aperto alla possibilità di un addio al calcio in tempi brevi, nonostante uno stato fisico ottimale, certificato dai vari test effettuati ad inizio e nel corso della stagione e dalle prestazioni con la squadra di Maurizio Sarri e con la Nazionale di Fernando Santos.

Di queste dichiarazioni e del futuro dopo la fine della carriera calcistica di 'CR7', abbiamo parlato con Nuno, giornalista portoghese di 'Maisfutebol'.

"In Portogallo, queste dichiarazioni sono state viste normalmente - le sue parole a Calciomercato.it - Non è la prima volta che Cristiano parla della possibilità di finire la sua carriera il prossimo anno, ma allo stesso tempo di solito dice che può succedere anche dopo i 40 anni. È improbabile che questo possa essere il suo ultimo anno da calciatore. Cristiano sta molto bene fisicamente e penso che continuerà a giocare fino a quando sarà in grado di mantenere un livello elevato e continuare a lottare per i titoli, individuali e collettivi. Non penso che la sua carriera finirà l'anno prossimo". Infine, a Travassos abbiamo chiesto quale potrebbe essere il futuro di Ronaldo, quando lascerà il calcio giocato: "Cristiano non parla molto dell'essere un allenatore, e davvero non lo vedo come tale. E non lo vedo nemmeno come dirigente. È probabile che diventi un ambasciatore, sia in Portogallo che a fianco della FIFA e della UEFA, oltre a gestire le sue molteplici attività".