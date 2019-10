CHAMPIONS ATALANTA SHAKHTAR MORAES / Rappresenta un'interessante occasione di mercato anche per le squadre della nostra Serie A dato che il suo contratto scade il prossimo giugno, intanto stasera sarà uno dei maggiori pericoli per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini chiamata a riscattare il pesante ko all'esordio contro la Dinamo Zagabria. Parliamo di Junior Moraes, terminale offensivo dello Shakhtar Donetsk di Luis Castro che comanda la Prem"jer-lіha a punteggio pieno. A trascinare la squadra è stato fin qui proprio l'attaccante brasiliano naturalizzato ucraino, con ben 8 gol e 4 assist in nove partite.

Se lui dovesse trovare la porta, ecco che i 'Minatori' potrebbero avere delle chance di portarsi a casa una vittoria che in campo europeo manca dal 3-2 in casa dell'Hoffenheim a fine novembre dell'anno passato. Attaccante capace non solo di segnare ma pure di muoversi al di fuori dell'area di rigore giocando per i suoi compagni, la gara coi bergamaschi potrebbe rivelarsi per il numero 10 dello Shakhtar anche un'ottima 'vetrina' in vista delle venture sessioni di calciomercato, seppur non abbia nulla da dimostrare considerati gli importanti 'numeri' (38 centri nel biennio 2017-2019) delle ultime stagioni, superiori a molti degli attaccanti presenti nel nostro campionato.