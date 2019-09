Sampdoria-Inter, Di Francesco: "Abbiamo avuto troppo timore"

SAMPDORIA INTER DI FRANCESCO / Ancora un KO per la Sampdoria di Eusebio Di Francesco che ha ceduto il passo all'Inter nell'anticipo delle 18 della sesta giornata di Serie A. Nel post-partita lo stesso allenatore doriano ha parlato in modo chiaro ai microfoni di 'Sky Sport': “Quando giochi contro l’Inter non puoi perdere così tanti palloni e contrasti. Siamo andati in difficoltà anche nella scelta delle giocate.

Nel secondo tempo ho provato un po’ di aggressività con il 4-4-2 ma non siamo stati abbastanza veloci. Siamo partiti bene ma poi abbiamo preso il terzo gol. Non possiamo permetterci certi regali".

ATTEGGIAMENTO - "Tante volte non si riesce ad entrare subito al meglio. Col Torino nell'interpretazione siamo stati quasi perfetti. Oggi invece siamo stati troppo timorosi. Io sono sempre stato abituato ad accettare e vincere i duelli. Se ti consegni sempre alla lunga è dura e io non lo voglio nelle mie squadre".