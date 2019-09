Napoli-Cagliari, Maran: "Vittoria di sana follia"

CAGLIARI MARAN NAPOLI CONFERENZA / L'impresa di questa giornata è stata firmata dal Cagliari, che ha sbancato il 'San Paolo': Napoli beffato da un gol di Castro nel minuti finali del match. Tangibile la soddisfazione del tecnico rossoblù Rolando Maran: "Sapevamo che il Napoli ha tantissime soluzioni offensive. Noi sapevamo che dovevamo buttarla sulla corsa e la sostanza e quel pizzico di sana follia che ci ha portato poi a trovare la vittoria.

L'allenatore del Cagliari ha continuano in conferenza stampa: "Portiamo a casa una vittoria importante per noi, per la nostra gente che teneva tanto a questa vittoria. Fermare il Napoli non era semplice, erano 18 volte consecutive che andavano a segno e averglielo impedito è un grande risultato per noi. Tutti hanno lavorato nella stessa direzione, abbiamo sempre rubato un centimetro al Napoli e questo ci ha consentito di vincere. I ragazzi meritano un grandissimo applauso. Sapevamo che loro avrebbero costruito più di noi, io son convinto che la mia squadra ha fatto sì che il Napoli rallentasse la sua azione, coprendo meglio gli spazi e ripartendo bene. Oliva e Lykogiannis? Ero convinto che servissero determinati calciatori in questa partita e hanno dato un'ottima risposta".