CALCIOMERCATO JUVENTUS BRESCIA TONALI / Esame Juventus superato a pieni voti per Sandro Tonali. Nella sconfitta del suo Brescia contro i campioni d'Italia, stasera il centrocampista classe 2000 è stato tra i migliori in campo. Palle recuperate e smistate con classe, tanto dinamismo e altrettanta qualità: l'astro nascente del calcio italiano non ha deluso le attese degli spettatori presenti, tra i quali anche Roberto Mancini, accorso al 'Rigamonti' per visionare altresì la prima apparizione di Balotelli. Insieme al c.t.

Calciomercato Juventus, dall'Inter al PSG: i club su Tonali

italiano, però, in tribuna per Tonali erano attesi alcuni scout del Manchester United , che insieme alla dirigenza juventina hanno quindi inserito il suo nome nella lista dei giovani prospetti. Così, in vista delle prossime sessioni di mercato , è facile immaginare un'asta al rialzo: clicca qui per restare aggiornato.

Oltre alla Juventus, in Italia Tonali fa gola anche a Inter, Milan e Napoli, accostate a lui ormai da tempo. Sul fronte straniero, invece, non sono da meno le attenzioni di provenienti da Francia (PSG su tutte), Germania (Borussia Dortmund in primis) e Inghilterra, dove il Manchester City di Guardiola sfida proprio i cugini dello United. Il presidente Cellino, intanto, si sfrega le mani aspettando la prossima estate.