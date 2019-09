Razzismo, Infantino bacchetta l'Italia ed elogia Orsato

INFANTINO RAZZISMO SERIE A / "In Italia la situazione del razzismo non è migliorata, questo è grave".

L'allarme arriva dal presidente FIFA, che ai microfoni della Rai commenta i tristi episodi che si susseguono negli stadi italiani, come accaduto anche pomeriggio durante Atalanta-Fiorentina con Dalbert: "Bisogna combatterlo con pene esemplari, faccio i miei complimenti ad Orsato per aver interrotto la gara di Parma. Non è mai semplice prendere certe decisioni". Infantino, che non nasconde la sua fede interista, si concede una battuta in chiave scudetto: "Se la classifica restasse così, non sarebbe male. Vedremo".