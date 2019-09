Calciomercato Spal, Abate e Donati in preallarme

CALCIOMERCATO SPAL ABATE D'ALESSANDRO - Brutta tegola per Semplici. Nel derby emiliano perso contro il Sassuolo, infatti, il tecnico della Spal è stato costretto a sostituire Marco D'Alessandro già nel primo tempo.

Si teme la rottura del legamento crociato dell'esterno destro dei ferraresi che rischia di dover saltare gran parte della stagione. Non si esclude, quindi, che gli estensi possano far ricorso al mercato degli svincolati. Due i nomi spendibili: da un lato Ignazio, restato senza contratto dopo la lunga militanza al Milan; dall'altro Giulio, pronto a tornare in Italia dopo aver giocato per anni in Germania.