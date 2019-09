MILAN INTER GIAMPAOLO OUT / L'Inter domina il derby di Milano: 2-0 per i nerazzurri con il Milan che non è mai sembrato potesse riuscire a impensierire gli avversari.

Nel post partita i tifosi rossoneri si sono scatenati e hanno messo nel mirino anche il tecnico Marco: non pochi tifosi hanno chiesto l'esonero dell'allenatore, considerato colpevole per non aver ancora trovato la quadra e non aver dato un gioco alla squadra. Così non si contano i 'Giampaolo out' su Twitter e i messaggi di chi chiede al tecnico di invertire al più presto la rotta o alla società di cambiare guida tecnica.

Qui una raccolta di tweet sull'argomento: