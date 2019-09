Juventus-Verona, cori e applausi per Buffon: raggiunto Maldini

JUVENTUS VERONA BUFFON / Gianluigi Buffon torna in campo all''Allianz Stadium'. Il portiere bianconero giocherà titolare nella sfida di questo pomeriggio contro il Verona, squadra che - scherzi del destino - aveva segnato la sua ultima partita con la 'Vecchia Signora' il 19 maggio 2018.

Cori e applausi per Buffon alla lettura delle formazioni, con l'ex PSG che con il gettone ordierno raggiungerà Paolocon 902 presenze in vetta alla classifica all-time dei calciatori italiani più presenti con una squadra di club. Nonostante la titolarità di Buffon, non cambiano però le gerarchie per Sarri: Bonucci rimane capitano, con Dybala vice.