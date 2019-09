p>JUVENTUS VERONA SARRI TURNOVER DYBALA BUFFON / Mauriziopotrebbe cambiare diversi interpreti nell'undici titolare in vista della sfida in programma domani all'Allianz Stadium tra: dopo l'impegno in Champions League e in vista del turno infrasettimanale contro il Brescia, il tecnico bianconero potrebbe rilanciare in campo alcuni giocatori che finora hanno trovato poco spazio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

CR7 inamovibile, il turnover potrebbe riguardare Higuain: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' potrebbe arrivare il turno di Paulo Dybala. Un turno di riposo per Pjanic, al suo posto giocherà Bentancur: attenzione ad una possibile chanche che potrebbe essere data anche ad uno tra Rabiot, Ramsey ed Emre Can per far rifiatare Khedira o Matuidi. In difesa, possibile esordio stagionale per Demiral e anche Buffon.