CALCIOMERCATO MILAN INTER SENSI BARELLA REBIC / Sabato sera la Milano calcistica torna ad essere protagonista in Italia ma non solo: i riflettori di tutto il mondo saranno a San Siro per il derby Milan-Inter, anticipo serale della 4a giornata di Serie A. Da una parte i nerazzurri di Conte a punteggio pieno in campionato, dall'altra i rossoneri di Giampaolo reduci dalla vittoria sofferta sul campo del Verona.

Uno scontro che dirà molto su quelle che sono le ambizioni delle due squadre e che è destinato ad essere un importante punto di svolta per i due allenatori.

Milan contro Inter, Inter contro Milan: un duello che da anni ormai infiamma anche il calciomercato. Anche durante l'ultima finestra estiva di mercato le due società si sono contesi diversi giocatori: il più importante, viste le prime prestazioni fornite, è Stefano. L'exsembrava ad un passo dal Milan ma un blitz diha di fatto cambiato tutte le carte in tavola e ora il classe 1995 è una pedina fondamentale dello schiacchiere tattico di Conte. Anche Nicolòè stato cercato dal Milan ma il centrocampista azzurro ha sempre aspettato l'Inter e alla fine l'attesa ha ripagato: i rossoneri si sono accontentati così di Ante, due attaccanti seguiti anche da Marotta nell'ultima finestra di mercato. Chi tra questi sarà il protagonista sabato sera?