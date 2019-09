JUVENTUS HAVERTZ LIVERPOOL / Kai Havertz è uno dei talenti più ambiti del panorama europeo. Il giovanissimo centrocampista tedesco si sta mettendo in mostra con la maglia del Bayer Leverkusen e sarà uno degli osservati speciali in Champions League nel match di stasera contro la Lokomotiv Mosca.

Laavrà modo di ammirare il classe '99 sul campo nel doppio incrocio del girone europeo, ma occhio anche alla concorrenza delle altre big come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Secondo la 'Bild', inoltre, pure ilguarderebbe con attenzione al nazionale teutonico. Havertz piacerebbe e non poco al tecnico dei 'Reds' Klopp, con i campioni d'Europa che seguirebbero già da tempi non sospetti il giocatore.