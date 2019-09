Juventus, retroscena 'Don Balon': no di Suarez per Bentancur

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR SUAREZ BARCELLONA - Rodrigo Bentancur è subentrato all'infortunato Pjanic nel corso del match di sabato scorso contro la Fiorentina e oggi, al debutto in Champions League contro l'Atletico Madrid, è in ballottaggio col bosniaco per una maglia da titolare, viste le precarie condizioni del numero 5 della Juventus.

È chiaro come il 22enne ex Boca Juniors sia considerato da Mauriziol'alter ego del regista ex Roma e Lione, ma in estate avrebbe potuto cambiare aria. Sulle sue tracce era segnalato addirittura il, ma il 'consiglio' di un veterano avrebbe cambiato le carte in tavola. Secondo 'Don Balon', Luisavrebbe sconsigliato ai proprio dirigenti l'acquisto del connazionale, perché non ritenuto ancora pronto per il livello dei catalani e, dunque, bisognoso di crescere ancora in Italia per poter poi sbarcare al 'Camp Nou'. Il cartellino del centrocampista uruguaiano è valutato intorno ai 30 milioni di euro.