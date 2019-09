JUVENTUS HIGUAIN ALLENAMENTO / Perdere non è mai bello, in allenamento come in partita.

E Gonzalonon ha proprio accettato di aver perso il torello nel corso dell'allenamento dellache sta preparando la super sfida in Champions League contro l'. Il centravanti argentino non è infatti riuscito ad intercettare il pallone e ha deciso di sfogarsi prima pestando il piede ad un membro dello staff tecnico, poi rifilando alcuni calci ad un cartellone pubblicitario. Segnale di nervosismo o semplicemente grande carica e motivazione in vista della gara d'esordio in Champions?