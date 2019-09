p>ROMA BOUAH / Devidsi è infortunato nella gara di oggi traPrimavera: il 18enne difensore giallorosso ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, come riportato dal Twitter ufficiale del club capitolino. Italo-ivoroano, nato a Roma nel 2001, Bouah si è fatto male appena sette minuti dopo il suo ingresso in campo: per lui si tratta del secondo infortunio di questo genere visto che nel novembre 2018 aveva subito lo stesso tipo di problema ma al ginocchio destro.