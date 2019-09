p>CALCIOMERCATO ODEGAARD REAL MADRID / Martin, centrocampista delin prestito dal, si è concesso ai microfoni dell'emittente norvegese TV2 per parlare del suo presente e del suo futuro che potrebbe presto essere al 'Santiago Bernabeu'.

Ecco le sue parole: ''Alla fine della scorsa stagione ho sentito dentro di me che non sarebbe stato bello per me tornare a Madrid. Per i giovani come me a quest'età è molto importante divertirsi. E ho pensato che sarebbe stato molto difficile lì, ci sono grandissimi giocatori dalle grandi qualità. Così abbiamo optato ancora per il prestito al Real Sociedad. Mi sto divertendo molto qui e mi diverto. Sono molto felice, mi sento a mio agio e mi sento a casa. Futuro? Il mio obiettivo è giocare con il Real Madrid''.