CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Si decide il futuro di Mario Mandzukic: l'attaccante croato è vicino all'addio alla Juventus e al trasferimento in Qatar. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l'Al-Rayyan ha sorpassato l'Al-Gharafa per l'ex Atletico Madrid.

Domani ci saranno i summit decisivi per il trasferimento di Mandzukic dalla Juventus in Qatar.

Come raccontato dalla nostra redazione, l'Al-Gharafa è disposta ad offrire al calciatore un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione con una proposta tra gli 8 e i 10 milioni di euro per il club bianconero: proposta che ora è stata sorpassata da quella dell'Al-Rayyan, in attesa degli incontri di domani che potrebbero stabilire in maniera definitiva la destinazione del 33enne croato. Mandzukic è stato escluso dalla lista Champions della Juve e finora non è mai sceso in campo nelle gare ufficiali della stagione. Per lui addio vicino: ore decisive.