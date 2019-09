CALCIOMERCATO SAMPDORIA EZE / Ultimo posto in classifica con 0 punti in tre giornate. La Sampdoria è la sorpresa in negativo di questo avvio di stagione. Complici le voci sul cambio di società, i blucerchiati non si sono mossi benissimo sul mercato estivo e la rosa a disposizione di Di Francesco non è all'altezza delle ultime stagioni. A gennaio si interverrà probabilmente su tutti i reparti e, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, per l'attacco il primo obiettivo porta il nome di Emeka Eze.

Il 22enne centravanti nigeriano sta stregando gli scout di tutta Europa con la maglia dell', che ad agosto lo ha preso in prestito con diritto di riscatto dallo. Tre gol nelle prime tre partite hanno già convinto i turchi a prenderlo a titolo definitivo con la possibilità di mettere a segno una ricca plusvalenza già a gennaio. Ma la Samp dovrà fare i conti con una concorrenza folta ed agguerrita che comprende club importanti come i francesi del, gli olandesi deled i russi del