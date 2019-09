CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA MANCHESTER UNITED / Ora è ufficiale: David De Gea ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester United. A renderlo noto è lo stesso club inglese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale che recita così: ''David De Gea ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Manchester United, legandosi al club almeno fino al giugno 2023.

C'è un'opzione per prolungare ancora di un altro anno". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nulla da fare per la Juventus che ha provato a cogliere la grande opportunità a parametro zero. Ecco le parole del portiere spagnolo: ''È stato un privilegio per me giocare qui per otto anni in questo grande club ed è un vero onore potercontinuare la mia carriera al Manchester United. Da quando sono arrivato qui, non avrei mai immaginato che avrei giocato oltre 350 partite per questo club. Ora il mio futuro è deciso, tutto ciò che voglio è aiutare questa squadra a vincere di nuovo trofei, insieme.