Calciomercato, Spalletti pronto a tornare in panchina

CALCIOMERCATO MONACO SPALLETTI - Il Monaco è in piena crisi. Ieri il club del Principato, in vantaggio 2-0, si è fatto rimontare ed ha perso il derby con il Marsiglia 4-3. I biancorossi occupano ora il penultimo posto della Ligue 1 con zero vittorie e 2 soli punti conquistati nelle prime cinque giornate di campionato.

Una situazione che, secondo i media francesi, potrebbe portare a breve ad un cambio alla guida tecnica. La panchina diè a serio rischio e, in caso di esonero, tra i possibili sostituti sarebbe stato fatto anche il nome di Luciano. Ancora sotto contratto con l', l'allenatore di Certaldo sta valutando se fare un'esperienza all'estero oppure attendere una buona occasione in