NAPOLI RINNOVO MERTENS / Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione legata al futuro di Dries Mertens. L'attaccante belga sta trascinando gli azzurri in questo avvio e ha ancora un contratto in scadenza nel 2020. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino', l'entourage del 32enne chiede cifre alte per il rinnovo e non intende accettare offerte inferiori al contratto in scadenza nella prossima estate.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Mertens si sente ancora un giocatore importante e ha già rifiutato le ipotesi Cina o MLS. La palla passa ora alla dirigenza del Napoli, consapevole anche della volontà di Ancelotti, che sta spingendo per il rinnovo dell'attaccante. Si attendono ulteriori sviluppi.