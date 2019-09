Calciomercato Juventus, Neville: consiglio drastico a Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA - La scorsa estate la Juventus ha pensato di riportare a Torino il centrocampista francese Paul Pogba. Tuttavia la trattativa con il Manchester United - che ha rifiutato anche le avances del Real Madrid - non hanno portato i frutti sperati.

Sul tema è tornato l'ex bandiera dei 'Red Devils' Garyche ai microfoni di 'Tv2' ha dato un consiglio molto drastico al campione del mondo: "Pogba voleva andare via, lo ha fatto capire chiaramente. Il suo agente (Mino, ndr) è una disgrazia non solo per il Manchester United ma per tutta l'Europa. Devono smettere di lavorare con lui".