Serie A, Verona-Milan 0-1: rossoneri di rigore con Piatek

SERIE A VERONA MILAN PIATEK / Il Milan passa per 1-0 sul campo del Verona, grazie a un rigore di Piatek, centrando la seconda vittoria consecutiva ma faticando ancora moltissimo dal punto di vista del gioco. I padroni di casa infatti tengono bene il campo e sono i primi a sfiorare il gol con Zaccagni, su cui è bravo Donnarumma. L'espulsione al 21' di Stepinski, per un calcione al volto di Musacchio (Manganiello decide con l'ausilio del Var) non aiuta più di tanto i rossoneri, che stentano a rendersi pericolosi, anzi la più grande palla gol è del Verona con Verre che in contropiede manda alto di pochissimo. Nella ripresa, Giampaolo manda Rebic in campo. Il croato e un Suso più propositivo rendono il Milan un po' più vivo.

colpisce il palo dal limite, poco dopo però anche Verre colpisce il montante con un destro al volo. La gara si sblocca a metà ripresa: fallo di mani disu tiro di, dal dischetto Piatek (68') non sbaglia. Il polacco poi troverebbe il raddoppio, ma il Var stavolta è amico del Verona evidenziando un fallo sul portiere Silvestri. Finale rovente: espulsonel recupero per fallo su chiara occasione da gol, sulla successiva punizionesfiora il palo dopo la ribattuta della barriera. Tre punti che fanno morale per il Milan, prima sconfitta per il Verona che esce a testa altissima.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9; Bologna 7 Juventus 7; Torino 6*, Napoli 6, Atalanta 6, Milan 6; Roma 5; Genoa 4, Lazio 4, Verona 4; Sassuolo 3, Parma 3, Brescia 3, Cagliari 3, Udinese 3, SPAL 3; Fiorentina 1; Lecce 0*, Sampdoria 0.

*Una gara in meno