ROMA SASSUOLO SERIE A PAGELLE PRIMO TEMPO / Un'ottima Roma è quella che si vede nel primo tempo della sfida contro il Sassuolo all'Olimpico. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con Cristante, bravissimo ad anticipare tutti su un corner perfettamente scodellato da Pellegrini e a trafiggere Consigli. Il bis arriva dopo 5' con Edin Dzeko, autore di una zampata vincente in area di rigore, propiziata da un perfetto assist di Kolarov. 180 secondi dopo è il neo arrivato Mkhitaryan a far esplodere i tifosi giallorossi presenti, trasformando in rete di sinistro un filtrante ancora di Pellegrini.

Al 33' c'è ancora tempo per esultare:segna il suo primo gol stagionale, sfruttando il bel suggerimento del tuttocampista Pellegrini. Pochi spunti da parte del Sassuolo, che si rende pericoloso in due occasioni.

ROMA

Pau Lopez 6

Florenzi 6

Fazio 6,5

Mancini 6

Kolarov 6,5

Cristante 7

Veretout 6

Mkhitaryan 7,5

Pellegrini 7,5

Kluivert 7

Dzeko 7

All. Fonseca 7

SASSUOLO

Consigli 5,5

Marlon 4,5

Chiriches 5

Ferrari 5

Peluso 5,5

Duncan 5,5

Obiang 5

Locatelli 5

Berardi 5,5

Caputo 5

Defrel 6

All. De Zerbi 5

Arbitro: Chiffi 6