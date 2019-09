p>ATALANTA MURIEL GASPERINI / Al termine del match vinto all'ultimo respiro contro il, Gian Pieroallenatore dell'si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare dell'infortunio che ha colpito Luisnel finale di gara. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole:''Cosa è successo? Si è girato il ginocchio sinistro, leggermente, non è un infortunio importante, ma dobbiamo vedere domani. A caldo è riuscito a rimanere in campo per pochissimi minuti, non sembra grave, ma anche se fosse di pochi giorni salti comunque due o tre partite visto che giochiamo la Champions League“. Domani sono previsti gli esami ma la sensazione è che il colombiano possa saltare qualche partita e saltare così l'esordio in Champions League.