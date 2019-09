Genoa-Atalanta, contatto fra i due Zapata: la decisione del VAR

GENOA ATALANTA ZAPATA VAR/ Al 62' minuto Duvan Zapata, attaccante colombiano dell'Atalanta. è stato atterrato da suo cugino Cristian, difensore del Genoa.

In un primo momento l'arbitro ha fatto giocare per poi essere richiamato dalla sala VAR per rivedere il contatto. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Dopo l'analisi al video, il direttore di gara Fabbri ha cambiato la sua decisione assegnando il rigore all'Atalanta poi trasformato da Luis Muriel.