NAPOLI HYSAJ MAKSIMOVIC / In gol con la sua Nazionale ma tornato un po' acciaccato, Elseid Hysaj si è rimesso a disposizione di Ancelotti. Del terzino del Napoli ha parlato a 'Radio Kiss Kiss Napoli' il suo procuratore Mario Giuffredi: "Non credo che domani giocheranno Di Lorenzo e Mario Rui dal primo minuto: ci sono tanti impegni all'orizzonte ed Ancelotti ha una rosa molto competitiva, quindi è giusto farla ruotare per arrivare al top a tutti gli impegni.

Mi aspetto un po' di turnover nelle prossime gare, iniziando già da quella di domani contro la Sampdoria. Potrebbe anche giocare Malcuit a destra con Hysaj a sinistra, Ancelotti ha tante soluzioni. Sarebbe una follia giocare conterzino visto che a destra ce ne sono tre".

Il procuratore ha tranquillizzato sulle condizioni del suo assistito, uscito malconcio dal match con la Nazionale ("infortunio di poca importanza, sarà disponibile per le prossime gare") e poi ha dichiarato: "In Nazionale ha fatto una partita importante ed ha trovato la via del gol. Con il Napoli non c'è ancora riuscito ma ha dimostrato di saper fare gol".