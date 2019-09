JUVENTUS BERNARDESCHI CHIESA / Partita per ovvii motivi speciale quella di domani per Federico Bernardeschi. Il talento della Juventus ritrova la Fiorentina al 'Franchi', dove nella prima stagione da ex aveva anche lasciato il segno su punizione prima del raddoppio di Higuain. L'argentino domani guiderà l'attacco dei campioni d'Italia, al contrario del nazionale azzurro che con molta probabilità partirà dalla panchina come già avvenuto con Parma e Napoli in questo inizio di campionato.

Una partenza da gregario per Bernardeschi, che non ha incantato neanche in Nazionale nonostante la titolarità concessagli da Mancini in Armenia.

Il numero 33 è stato al centro di diverse voci di mercato nella parte finale della finestra estiva, con il club bianconero che lo avrebbe posto al centro delle trattative per un'operazione ad ampio raggio con il. Tutto si è concluso con un nulla di fatto, ma evidentemente Bernardeschi è un profilo che potrebbe essere sacrificato di fronte ad un'offerta che soddisfi la dirigenza della Continassa.

Una stagione per svoltare e per affermarsi come un punto fermo nella Juve sarriana, al contrario invece l'ex Fiorentina diventerebbe uno dei pezzi pregiati in odor di cessione la prossima estate. Il futuro di Bernardeschi potrebbe cos legarsi a quello dell'ex compagno e amico Federico Chiesa, da tempi non sospetti nei radar di Paratici e Nedved. Un eventuale addio del classe '94 permetterebbe alla Juventus di incassare una cifra intorno ai 50-60 milioni di euro, budget che potrebbe poi essere destinato per l'assalto decisivo al gioiello di Commisso, che il nuovo patron viola ha blindato nell'ultima campagna trasferimenti. Fiorentina-Juve guarda già al futuro e alle prossime mosse sul mercato della 'Vecchia Signora'.