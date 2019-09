CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC AL-GHARAFA KODJIA - Mario Mandzukic continua ad essere al centro del mercato. L'attaccante, fuori dal progetto tecnico-tattico del nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri, è da tempo nel mirino di club del Qatar, dove la sessione di calciomercato si chiuderà il prossimo 30 settembre. Escluso dalla lista per la Champions League, il 33enne attaccante è l'obiettivo numero uno dell'Al-Gharafa per il proprio reparto avanzato, come riportato nei giorni scorsi dalla nostra redazione.

Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , Mandzukic appare irremovibile sulla scelta di non prendere in considerazione alcuna ipotesi fino al gennaio prossimo, quando riapriranno tutte i mercato europei. Legato ai bianconeri da un contratto valido fino al 30 giugno 2021, il Nazionale croato è stato accostato nei mesi scorsi a, tra le altre, ma nessuna di queste possibilità è poi andata in porto. Così com'è destinato a naufragare il tentativo dell', data la posizione di Mandzukic. Nel frattempo, il club dellacontinua la caccia all'attaccante: sfumata anche la pista che portava a Jonathan, 29enne calciatore dell', a causa di alcuni problemi fisici del franco-ivoriano.