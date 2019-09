CALCIOMERCATO JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND SANCHO / La Juventus vuole rinforzarsi sul mercato tenendo d'occhio, tra gli altri, profili di giocatori giovani pronti ad esplodere, in una parola i Cristiano Ronaldo di domani.

Uno dei nomi sulla cresta dell'onda, e nel mirino dei bianconeri, è Jadon, attaccante del, che sta già facendo cose egregie anche con la nazionale inglese. Ma il ds dei tedeschi,, all'interno del documentario 'Inside Borussia Dortmund' trasmesso su Amazon Prime, ha spiegato: "Non vogliamo cederlo e il ragazzo vuole rimanere a Dortmund. Lo abbiamo detto anche ai dirigenti del, che hanno manifestato interesse per il giocatore". La corsa al classe 2000 si fa in salita per i bianconeri.