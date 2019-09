FIORENTINA JUVENTUS PJACA / Riparte la preparazione della Juventus in vista dell'anticipo di sabato contro la Fiorentina. Come comunicato dal club bianconero in una nota ufficiale, sono tornati agli ordini di Sarri i Nazionali Bernardeschi, Bonucci e Pjanic.

Da registrare anche il rientro di, reduce dall'ennesimo lungo stop e unitosi solo parzialmente al gruppo.

L'allenatore bianconero attende ora il ritorno di tutti i Nazionali in vista del sentito match del 'Franchi'.