Atalanta, classifica stipendi: tutti dietro il tridente Zapata, Gomez e Muriel

ATALANTA STIPENDI MURIEL - Dopo aver centrato la qualificazione in Champions, l'Atalanta va considerata di diritto tra le sette sorelle della Serie A, sebbene il suo monte ingaggi sia il dodicesimo in Italia alla pari con la Sampdoria. Tutta la rosa nerazzurra guadagna 36 milioni di euro, 5 in più del solo Cristiano Ronaldo.

Atalanta, ingaggi e scadenze di contratto

Il nuovo acquistoha raggiunto i 'big'in testa agli stipendi, mentreoccupa il quarto posto.

Muriel 1,8 milioni di euro netti (2023)

Gomez 1,8 (2022)

Zapata 1,8 (2023)

Ilicic 1,5 (2021)

Pasalic 1,3 (2023)

Malinovskyi 1 (2024)

Kjaer 1 (2020)

Toloi 0,8 (2023)

De Roon 0,75 (2022)

Palomino 0,6 (2022)

Castagne 0,55 (2022)

Masiello 0,5 (2021)

Arana 0,5 (2024)

Freuler 0,5 (2022)

Hateboer 0,5 (2022)

Gollini 0,5 (2022)

Djimsiti 0,4 (2022)

Sportiello 0,35 (2021)

Gosens 0,3 (2022)

Barrow 0,25 (2023)

Ibanez 0,25 (2023)

Rossi 0,1 (2021)