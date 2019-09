CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN CONFERENZA/ Henrikh Mkhitaryan, dopo l'impegno con la sua nazionale contro la Bosnia di Edin Dzeko, è tornato a Trigoria per iniziare una settimana di lavoro che lo porterà alla sfida con il Sassuolo dell'Olimpico. Intanto il giocatore armeno si presenta alla stampa. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Parte Petrachi: "A nome di tutta la Roma siamo molto contenti ed orgogliosi di aver portato un nome con questo spessore internazionale. Grazie anche all'intelligenza che questo ragazzo ha, e che può portare alla società. Credo che questo club e la tifoseria si metterà in condizione per far sentire tutto il suo calore a questo calciatore".

Le prime dichiarazioni di Mkhitaryan: "Sono molto felice di essere qui, ho passato un periodo non facile, ma ora parte una nuova avventura. Oggi ho incontrato i miei nuovi compagni, il mister, ci sono tutti i presupposti per un futuro roseo".

Sul ruolo: "Posso stare in tutte le posizioni offensive, quello che più conta per me è essere utile per la squadra. Metterò a disposizione le mie qualità ai compagni ed al mister".

Sugli impegni con la sua nazionale: "Ho parlato con Florenzi, sulla partita, su Roma e sull'Italia, stesso discorso con Dzeko, ci siamo soffermati su diversi argomenti. Ora però gli impegni con le selezioni sono terminati e siamo pronti a concentrarci sulla prossima partita".

Sui gol segnati: "In Nazionale gioco con più spazio e con maggiore libertà, ma sono anche un finalizzatore.

Con Arsenal e United giocavo più dietro, ricucendo le distanze fra centrocampo e attacco, il mio obiettivo è di segnare quanti più gol e più assist possibili".

Su Fonseca: "Ho seguito lo Shakhtar sia in Champions che in campionato, ho visto un calcio spettacolare in grado di tener testa alle grandi squadre. Spero che il mister possa fare lo stesso qui a Roma".

Sui messaggi dai tifosi della Roma: "Si certamente, dopo la partita con l'Italia e con la Bosnia, erano sicuramente contenti. Ora voglio concentrarmi sulla Roma, per me è una nuova esperienza, lotterò fino alla fine e voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Se accetti di giocare a calcio sai che le critiche fanno parte di questo. E' una grande occasione la Serie A, ho accettato subito con entusiasmo, sono qui per divertirmi, godermi questo sport e cercare di raggiungere questi obiettivi".

Sul passaggio dalla Premier League alla Serie A: "Prima di tutto, ho lasciato l'Inghilterra e non voglio parlarne perchè ora sono a Roma, scegliendo questo club non voglio pensare al ritorno, ma concentrarmi soltanto su questa squadra e questi colori. Venendo qui non mi sento di aver fatto un passo indietro, sono arrivato in un grande club, con ambizione. E' un'occasione che ho colto al volo con entusiasmo, negli ultimi mesi non trovavo più questo piacere".

Sul VAR: "Ci sono situazioni in cui può risultare utile e a volte in cui no, dove uccide il gioco e il ritmo del calcio. Per esempio sulle situazioni che avvengono nei gol. Se fosse stato utilizzata la VAR contro l'Italia magari sarebbe andata diversamente, ma anche gli arbitri possono sbagliare, mi sento quindi un po' italiano e un po' inglese".

Sulla trasferta della Roma ad Istanbul: "Non avrò problemi in Turchia, non è lo stesso rapporto, ci ho giocato diverse volte da calciatore. Ormai con la Turchia la storia è alle spalle".