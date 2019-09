CALCIOMERCATO BORJA VALERO PASTORE MANDZUKIC QATAR / Il mercato di Serie A in entrata si è chiuso esattamente da una settimana ma i prossimi giorni potrebbero riservare importanti sorprese sul fronte delle uscite: come noto, il mercato in Qatar chiude esattamente il 30 settembre e sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare il nostro campionato per cercare fortuna in quello qatariota. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il primo è Mario Mandzukic, il grande eslcuso della Juventus dalla lista UEFA diramata qualche giorno fa da Sarri: i bianconeri considerano l'attaccante croato ormai fuori dal progetto tecnico e hanno cercato durante la finestra estiva di trovargli una nuova sistemazione.

Nulla da fare visto che Mandzukic ha prima rifiutato la destinazione Premier e poi ha detto no anche al Psg. Come raccontato da Calciomercato.it, sono addirittura ben tre i club del Qatar interessati a lui anche se nelle ultime ore sembrerebbe davvero forte il pressing dell'Al-Gharafa.

Mandzukic ma non solo: anche Borja Valero, centrocampista spagnolo dell'Inter, è stato accostato a diverse squadre del Qatar. Così come Pastore: il centrocampista della Roma, potrebbe lasciare la capitale dopo non essere mai riuscito ad indicedere dopo il suo trasferimento dal PSG. Se nessun affare verrà concretizzato entro 21 giorni, queste trattative potrebbero comunque rimanere in piedi in vista della sessione invernale di mercato che anche in Qatar aprirà a gennaio.