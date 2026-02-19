Juve, si complica tutto: va ko e starà fuori 1 mese

Altra batosta per la Juventus: il suo infortunio complica i piani del club bianconero, ecco cos’è successo in queste ore.

Momento delicatissimo per la Juventus, reduce dalla disfatta in Champions League contro il Galatasaray. I bianconeri, nel weekend, hanno subito l’occasione di rialzarsi nella gara interna contro il Como, che potrebbe dire moltissimo in chiave quarto posto. Intanto, però, c’è da registrare un’altra pessima notizia, questa volta per quel che riguarda il calciomercato.

Nico Gonzalez, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, si è fatto male di nuovo: il calciatore di proprietà della Juve ha riportato una lesione muscolare al quadricipite e starà fermo circa 1 mese. La formula dell’affare tra i due club prevede un diritto di riscatto a favore dei Colchoneros che può trasformarsi in obbligo (32 milioni di euro) al raggiungimento di almeno il 60% delle gare stagionali di campionato con un minutaggio minimo di 45 minuti.

Al momento, mancano ancora 8 presenze da 45 minuti affinché scatti l’obbligo e, dunque, l’infortunio occorso a Nico Gonzalez rischia di far saltare il suo trasferimento definitivo a Madrid. Una vera e propria batosta per le casse della Juve…