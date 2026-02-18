Atalanta
“Spalletti via”, rivoluzione Juve dopo la disfatta in Champions: l’annuncio

Delusione in casa Juve dopo il pesantissimo ko in Champions League contro il Galatasaray: ecco cosa sta succedendo. 

La partita contro il Galatasaray si era messa bene e al riposo la Juve era in vantaggio 2-1 grazie alla doppietta messa a segno da un ritrovato Koopmeiners, ma nella ripresa la squadra di Luciano Spalletti è stata .letteralmente travolta dai padroni di casa. 5-2 il risultato finale a favore dei giallorossi, che ipotecano così la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. In casa Juve, invece, c’è grande delusione dopo la disfatta europea.

Spalletti, le scelte contro l'Inter
E, ancora una volta, è Spalletti a finire sul banco degli imputati per alcune scelte tattiche e a causa delle sostituzioni che hanno compromesso la gara: Cabal, che ha preso il posto di Cambiaso, ha rimediato due cartellini gialli in appena 20 minuti lasciando la sua squadra in inferiorità numerica. Diversi sostenitori bianconeri invocano su X l’esonero del tecnico bianconero che, in ogni caso, ha dalla parte sua tutta la fiducia della società.

Ora testa al Como: sabato nell’anticipo della 26esima giornata di Serie A, Yildiz e compagni dovranno assolutamente vincere per non complicare anche la rincorsa al quarto posto, l’ultimo disponibile per disputare la prossima Champions League.

