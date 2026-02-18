“Spalletti via”, rivoluzione Juve dopo la disfatta in Champions: l’annuncio

Delusione in casa Juve dopo il pesantissimo ko in Champions League contro il Galatasaray: ecco cosa sta succedendo.

La partita contro il Galatasaray si era messa bene e al riposo la Juve era in vantaggio 2-1 grazie alla doppietta messa a segno da un ritrovato Koopmeiners, ma nella ripresa la squadra di Luciano Spalletti è stata .letteralmente travolta dai padroni di casa. 5-2 il risultato finale a favore dei giallorossi, che ipotecano così la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. In casa Juve, invece, c’è grande delusione dopo la disfatta europea.

E, ancora una volta, è Spalletti a finire sul banco degli imputati per alcune scelte tattiche e a causa delle sostituzioni che hanno compromesso la gara: Cabal, che ha preso il posto di Cambiaso, ha rimediato due cartellini gialli in appena 20 minuti lasciando la sua squadra in inferiorità numerica. Diversi sostenitori bianconeri invocano su X l’esonero del tecnico bianconero che, in ogni caso, ha dalla parte sua tutta la fiducia della società.

13 gol presi in 4 partite. Squadra senza equilibrio. Fenomeno in panchina che gioca senza punta centrale. Presa la squadra a 3 punti dall’ inter. Fallimento totale. #spallettiout#GalatasarayJuve — Nero 21 🏴‍☠️🇮🇹🇮🇱 (@Nero21persempre) February 17, 2026

Ora testa al Como: sabato nell’anticipo della 26esima giornata di Serie A, Yildiz e compagni dovranno assolutamente vincere per non complicare anche la rincorsa al quarto posto, l’ultimo disponibile per disputare la prossima Champions League.