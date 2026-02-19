Atalanta
Blitz inatteso del Real Madrid: Juve e Inter, scatta l’allarme

L’ingresso in scena delle ‘Merengues’ complica i piani di nerazzurri e bianconeri

Pericolo Real Madrid per Inter e Juve. Le ultime di calciomercato danno il club presieduto da Florentino Perez interessato a tre calciatori nel mirino delle due grandi rivali.

Blitz inatteso del Real Madrid: Juve e Inter, scatta l’allarme (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Due in particolare, il brasiliano Ederson dell’Atalanta e lo svedese Svensson in forza al Borussia Dortmund. Stando a ‘Defensa Central’, ieri il club spagnolo ha inviato un proprio scout al ‘Signal Iduna Park’ per visionare da vicino sia il centrocampista che l’esterno in vista del prossimo mercato estivo nel match d’andata del playoff Champions vinto 2-0 dai tedeschi (gol di Guirassy e Beier).

L’osservatore delle ‘Merengues’ avrebbe dovuto monitorare pure Scalvini, ma il centrale della ‘Dea’ è rimasto in panchina per tutta la partita, a differenza di Svensson ed Ederson in campo per tutta la durata dell’incontro.

Svensson è un nome che starebbe valutando l’Inter per rinforzare le corsie esterne, lui è mancino ma può agire anche sull’out destro, mentre il mediano – chiesto da Chivu l’estate scorsa – è ora in cima ai desideri dei bianconeri.

Juve, su Ederson c’è anche il Real Madrid (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Come raccolto e scritto da Calciomercato.it, l’ operazione Ederson potrebbe essere ‘finanziata’ da Koopmeiners, possibile partente nella prossima finestra estiva. L’ingresso in scena del Madrid, però, rischia di complicare ulteriormente i piani di Comolli e soci, i quali con l’Atalanta parlano pure di Carnesecchi.

