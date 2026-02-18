Atalanta
Vlahovic vuole restare alla Juventus, ribaltone improvviso in casa bianconera

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora alla Juventus con il centravanti serbo che, nonostante il contratto in scadenza, sarebbe pronto a firmare un nuovo accordo con la società bianconera.

Arrivati a pochi mesi dal termine del suo contratto con la Juventus, il futuro del centravanti serbo appariva lontano da Torino, ma la punta appare pronta ad abbassare le sue pretese economiche e restare in bianconero anche in vista della prossima stagione.

Dusan Vlahovic
Vlahovic pronto a dare l’ok alla permanenza alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

La presenza a bordo campo in occasione della partita contro la Lazio, con grande partecipazione al pareggio bianconero, ha dato un chiaro segnale di come Vlahovic abbia la volontà di restare ancora a lungo alla Juventus.

Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra gli agenti di Vlahovic e la dirigenza della squadra bianconera per provare a trovare un’intesa inerente al rinnovo del contratto della punta classe 2000. Un colpo che permetterebbe alla Juventus di avere a disposizione un centravanti di livello internazionale molto apprezzato da Luciano Spalletti che lo ha avuto a disposizione per pochissimo tempo.

Per dare l’ok alla sua permanenza alla Juventus, però, sarà necessario un abbassamento dello stipendio da parte dell’ex Fiorentina, arrivato a guadagnare più di 10 milioni di euro in questa stagione.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

