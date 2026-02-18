Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora alla Juventus con il centravanti serbo che, nonostante il contratto in scadenza, sarebbe pronto a firmare un nuovo accordo con la società bianconera.
Arrivati a pochi mesi dal termine del suo contratto con la Juventus, il futuro del centravanti serbo appariva lontano da Torino, ma la punta appare pronta ad abbassare le sue pretese economiche e restare in bianconero anche in vista della prossima stagione.
La presenza a bordo campo in occasione della partita contro la Lazio, con grande partecipazione al pareggio bianconero, ha dato un chiaro segnale di come Vlahovic abbia la volontà di restare ancora a lungo alla Juventus.
Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra gli agenti di Vlahovic e la dirigenza della squadra bianconera per provare a trovare un’intesa inerente al rinnovo del contratto della punta classe 2000. Un colpo che permetterebbe alla Juventus di avere a disposizione un centravanti di livello internazionale molto apprezzato da Luciano Spalletti che lo ha avuto a disposizione per pochissimo tempo.
Per dare l’ok alla sua permanenza alla Juventus, però, sarà necessario un abbassamento dello stipendio da parte dell’ex Fiorentina, arrivato a guadagnare più di 10 milioni di euro in questa stagione.