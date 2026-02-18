L’Avellino ha ufficializzato l’arrivo di Davide Ballardini sulla propria panchina con un comunicato attraverso il proprio sito. Questa la nota con la quale il club campano ha reso noto di essersi affidato al tecnico.

“L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, ha iniziato la carriera di allenatore nei settori giovanili di Cesena, Ravenna, Milan e Parma.

Nel corso della sua lunga esperienza da tecnico ha guidato le prime squadre di Sambenedettese, Cagliari, Pescara, Palermo, Lazio, Genoa, Bologna, Cremonese e Sassuolo. In totale per lui 336 panchine professionistiche.

L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2026”.

Reduce da tre sconfitte consecutive, l’Avellino ha deciso di cambiare guida tecnica con Ballardini che ritroverà Izzo in squadra, difensore che ha allenato quando era sulla panchina del Genoa.