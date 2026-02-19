Atalanta
La Juve lo prende dal Real Madrid a zero: che regalo per Spalletti | CM

Iniziano le grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco le ultimissime. 

L’ennesimo infortunio occorso a Bremer nel match di Champions League contro il Galatasaray ha evidenziato, ancora una volta, la necessità da parte della Juve di prendere un altro difensore, di sicuro affidamento e di grande esperienza internazionale. Un centrale come Antonio Rüdiger che insieme a Luciano Spalletti ha già vissuto una super esperienza dal 2015 al 2017 alla Roma.

Spalletti farebbe carte false pur di riabbracciare il 32enne tedesco, il cui contratto con il Real Madrid scadrà il prossimo 30 giugno. Il rinnovo appare lontanissimo e – secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione – la dirigenza della Juve starebbe monitorando con grande attenzione la situazione, per capire se ci sono i margini di un affare a parametro zero.

Rudiger, che viene da una prima metà di stagione caratterizzata da diversi problemi fisici, è finito nel mirino di alcuni club dell’Arabia Saudita, ma occhio al possibile inserimento della Juve. Proprio la presenza a Torino di Spalletti potrebbe alla fine risultare decisiva per il ritorno del calciatore nel campionato di Serie A.

