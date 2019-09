Juventus, idea low cost Willian per il 2020

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN CHELSEA / Il calciomercato della Juventus si è concluso senza botti. I bianconeri sono comunque già proiettati al 2020, dove le opportunità di fare acquisti pesanti non mancheranno.

Il dsè sempre molto attento ai giocatori in scadenza, tra questi il prossimo anno ci sarà. Secondo 'Tuttosport' è un'idea concreta: il giocatore non ha trovato l'accordo per il rinnovo con il, ma è stato molto apprezzato dalo scorso anno e rappresenterebbe un'ottima alternativa per il reparto avanzato, nonostante la prossima estate compirà 32 anni.