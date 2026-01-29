Openda cambia squadra: non c’è solo Kolo Muani nei piani della Juventus | CM

Il belga continua a deludere, Vlahovic saluterà in estate: la ‘Vecchia Signora’ è a caccia di un attaccante. Tutti gli obiettivi della dirigenza bianconera

La Juventus B non gira e fa il solletico al Monaco, senza mai tirare in porta nella sfida di Montecarlo terminata a reti bianche. Quasi un’amichevole di metà settimana per i bianconeri, già certi del passaggio ai playoff e con l’accesso al G8 come possibilità molto remota al fischio d’inizio.

Neanche l’ingresso in campo di Yildiz è riuscito a scuotere la Juve, con Openda rilanciato dal primo minuto da Luciano Spalletti. Nonostante la buona volontà il belga non ha inciso e, a parte un’occasione nel primo tempo, ha faticato nel farsi largo tra le maglie della retroguardia monegasca. Una chance sprecata per l’ex Lipsia, al pari di Koopmeiners che era l’altro osservato speciale della vigilia al ‘Louis II’.

Openda (che ha una media poco lusinghiera di un gol ogni 430 minuti) continua a deludere e in questa fase della stagione è stato sorpassato da Jonathan David nelle gerarchie di Spalletti. Riserva di lusso nella rosa bianconera e pagato a caro prezzo da Comolli nel rush finale del mercato estivo.

Calciomercato Juve, Openda verso l’addio: tutti gli obiettivi per l’attacco

Lois Openda è sbarcato sotto la Mole in prestito oneroso per 4 milioni, con l’obbligo di riscatto praticamente certo (la Juve deve classificarsi tra le prime dieci in campionato) a oltre 42 milioni di euro. Un’operazione vicina ai 50 milioni e che finora non ha reso secondo le aspettative, anzi…

Il classe 2000 al momento è un vero e proprio flop, con la dirigenza della Continassa a caccia di un nuovo centravanti già nell’attuale finestra di mercato. Il rimpianto più grande si chiama Kolo Muani, che la Juventus sta cercando di riportare sotto la Mole. Trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione, con la volontà poi a giugno di trovare un accordo con il PSG per rilevare il cartellino a titolo definitivo. Ci sarà da convincere anche il Tottenham, con la ‘Vecchia Signora’ che punta sulla volontà del francese di ritornare a Torino.

Intanto per la prossima estate, la Juve sta monitorando diversi profili per rimpiazzare Vlahovic (che saluterà a parametro zero) e affiancare David. Openda – come raccolto da Calciomercato.it – è in bilico e la società bianconera si sta guardando attorno per rinforzare il reparto offensivo. Zirkzee e soprattutto Castro restano nella lista degli uomini mercato della Juventus, mentre un’opportunità dalla Premier League potrebbe essere rappresentata da Gabriel Jesus dopo il cambio di procuratore.

Occhio anche a Sorloth e Gonzalo Ramos (considerando per quest’ultimo i buoni uffici con l’agente Jorge Mendes), mentre sotto la lente d’ingrandimento figurano inoltre Krstovic e Pellegrino. Con Openda sempre più oggetto misterioso, la caccia è aperta alla Continassa…