Gabriel Jesus annienta l’Inter e ‘chiama’ Juventus e Milan | CM

Il brasiliano in grande spolvero dopo la lunga assenza per infortunio: decisivo a San Siro, occhio alle mosse delle due big italiane per l’attaccante dell’Arsenal

Niente da fare per l’Inter nel big match di Champions League contro l’Arsenal, trascinata da un Gabriel Jesus in serata di grazia.

Letale il brasiliano nel punire i nerazzurri nel primo tempo e a indirizzare con la sua doppietta il match in favore dei ‘Gunners’, già qualificati direttamente agli ottavi della competizione. I londinesi di Arteta continuano la loro cavalcata in Europa: sette vittorie in altrettante partite giocate, con il tecnico spagnolo che ha ritrovato anche un Gabriel Jesus in grande spolvero.

L’attaccante classe ’98 era rientrato a dicembre dopo il lungo stop ai box per l’infortunio al legamento crociato del ginocchio, rendendosi assoluto protagonista nella serata di gala del ‘Meazza’.

Calciomercato, Juve e Milan studiano il colpo Gabriel Jesus per l’estate

Una doppietta che ha rilanciato Gabriel Jesus sul prestigioso palcoscenico europeo, con l’attaccante che nelle scorse settimane aveva trovato il gol anche in Premier League. Tre le reti messe a referto dal ritorno in campo, con il brasiliano che nel giro di qualche settimana ha già ritrovato una brillante condizione come ammesso pure da Arteta nel post-gara del match vinto contro l’Inter.

Gabriel Jesus nei mesi scorsi era al centro anche di diverse voci di mercato, ma alla fine l’Arsenal e il tecnico spagnolo hanno preferito non privarsi dell’ex Manchester City e Palmeiras. Ieri il centravanti è partito dal primo minuto a spese di Gyokeres, che resta comunque il titolare al centro dell’attacco dei londinesi. Gerarchie che potrebbero cambiare il destino di Gabriel Jesus la prossima estate, specialmente se non dovesse concretizzarsi il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2027.

A un anno dalla scadenza il brasiliano finirebbe sul mercato, con Juventus e Milan in Serie A pronte ad approfittare di tale contesto come raccolto da Calciomercato.it. Se in passato Gabriel Jesus fu corteggiato dall’Inter, adesso la ‘Vecchia Signora’ e il ‘Diavolo’ sono le squadre che in Italia guardano con maggiore interesse al profilo del 28enne nato a San Paolo.

Il Milan potrebbe affondare il colpo se non dovesse concretizzarsi l’arrivo di Vlahovic, mentre la Juve monitora l’attaccante verdeoro e riflette sulla riconferma di David e soprattutto di Openda. Il costo del cartellino di Gabriel Jesus – considerando la situazione contrattuale – non supererebbe i 20 milioni di euro.