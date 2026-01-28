PAGELLE e TABELLINO Monaco-Juventus 0-0: Yildiz non accende la luce, Conceicao impalpabile

Voti, top e flop del match del ‘Louis II’ di Montecarlo, valido per l’ultima giornata della prima fase della Champions League. Spalletti in bianco: la ‘Vecchia Signora’ giocherà i playoff

Ritmi bassi per la Juventus, che a Montecarlo si accontenta del pareggio (0-0) contro il Monaco nell’ultima giornata della prima fase di Champions League.

Punto che serve comunque a certificare il passaggio ai playoff della truppa di Spalletti, con i bianconeri che saranno testa di serie al prossimo turno. La Juve non spinge, mentre il Monaco tenta il colpaccio senza però perforare l’attento Perin. Il solito McKennie e Kelly i migliori nella ‘Vecchia Signora’, mentre Conceicao fa confusione. Neanche Yildiz accende la luce, con il numero dieci inizialmente in panchina e subentrato dopo l’intervallo.

Nel Monaco in evidenza Balogun, mentre Golovin non incide. I monegaschi riescono comunque a staccare il pass per gli spareggi di febbraio, mentre la Juventus attende una tra Club Brugge e Galatasaray.

Le pagelle di Monaco-Juve: McKennie tuttofare, Balogun spina nel fianco

MONACO

TOP: Balogun 7 – Spina nel fianco per la difesa bianconera, innesca un duello senza esclusioni di colpi con Bremer. Mette il brasiliano alle strette, dando sempre un punto di riferimento per i compagni di squadra. Freddo davanti a Perin, ma la rete viene annullata per una spinta su Kelly.

FLOP: Golovin 5 – Cercato con frequenza dai compagni, ma spesso è troppo lezioso e rallenta la manovra della squadra di casa. Qualche guizzo, ma lontano dalla porta di Perin: partita senza squilli per il nazionale russo.

Kohn 6

Vanderson 6,5

Teze 6

Kehrer 5,5

Caio Henrique 6

Zakaria 6

Camara 6,5

Akliouche 5,5

Coulibaly 6 (77′ Bamba SV)

Golovin 5 (89′ Ouattara SV)

Balogun 7

All. Pocognoli 6

JUVENTUS

TOP: Mckennie 6,5 – Il migliore (non è certamente una sorpresa) insieme a Kelly, in una serata da sbadigli in quel di Montecarlo della ‘Vecchia Signora’. Stavolta parte a sinistra sulla linea dei trequartisti, per ritrovarsi nel finale di gara in mediana dopo l’uscita di Thuram. Spalletti non ci rinuncia mai e il campo non mente sull’importanza dell’americano nell’economia del gioco bianconero.

FLOP: Conceicao 4,5 – Non sprinta come nelle serate migliori, finendo quasi sempre per perdere palla e innescare le ripartenze avversarie. Prende un paio di botte e un po’ si intimorisce, senza creare superiorità numerica con i suoi proverbiali dribbling: impalpabile.

Perin 6,5

Kalulu 6

Bremer 5,5

Kelly 6,5

Cabal 5,5 (75′ Cambiaso SV)

Koopmeiners 5 (73′ Zhegrova 5,5)

Thuram 5,5 (83′ David SV)

Conceicao 4,5 (46′ Yildiz 5,5)

Miretti 5 (46′ Adzic 5)

McKennie 6,5

Openda 5,5

All. Spalletti 5,5

ARBITRO: Sanchez 6,5

Champions League, il tabellino di Monaco-Juventus: Spalletti ai playoff

La Juve non cambia marcia contro il Monaco, con la sfida del ‘Louis II’ che termina a reti bianche. La squadra di Spalletti non punge in attacco con Openda, male anche Koopmeiners in mediana. Ampio turnover per il tecnico di Certaldo, che nella doppia sfida dei playoff attende adesso una tra Club Brugge e Galatasaray.

MONACO-JUVENTUS 0-0

Monaco (3-5-2): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly (77′ Bamba), Golovin (89′ Ouattara); Balogun. A disposizione: Lienard, Stawiecki, Nibombe, Idumbo, Toure, Biereth, Ansu Fati, Ilenikhena, Michal. Allenatore: Pocognoli

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal (75′ Cambiaso); Koopmeiners (73′ Zhegrova), Thuram (83′ David); Conceicao (46′ Yildiz), Miretti (46′ Adzic), McKennie; Openda. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Joao Mario, Kostic, Locatelli. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Sanchez (Spagna)

VAR: Soto Grado (Spagna)

Ammoniti: Pocognoli (M), Kehrer (M), Camara (M), Yildiz (J), Adzic (J)

Espulsi: –

Note: recupero 0′ e 4′; presenti 13.246 spettatori per la sfida del ‘Louis II’ di Montecarlo