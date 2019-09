CALCIOMERCATO ATALANTA SKRTEL / Clamoroso, è già addio tra Atalanta e Skrtel.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il club e l'esperto difensore slovacco - non a caso nemmeno convocato per la sfida di oggi col Torino - si sarebbero accordati per la risoluzione del contratto firmato solo tre settimane fa. Dietro questa scelta, certamente inattesa, i problemi fisici del 34enne (arrivato da svincolato) che gli impedirebbero di trovare la forma migliore. Adesso la 'Dea' dovrà ributtarsi sul mercato per prendere un altro centrale. La strada è sicuramente in salita, dato che al gong mancano meno di due giorni.