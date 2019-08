Cagliari, tegola Pavoletti: lungo stop per l'attaccante

p>CAGLIARI INFORTUNIO PAVOLETTI / Proprio nel giorno in cui accoglie due ottimi colpi come Simeone e Olsen , ildeve incassare anche una bruttissima notizia: come svelato dalla società attraverso un comunicato,ha subito una lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco esterno del ginocchio sinistro, durante il match contro il Brescia di domenica scorsa. L'infortunio lo terrà lontano dai campi per almeno tre mesi ed è per questo che i sardi hanno deciso di puntare fortemente sull'arrivo dell'argentino.